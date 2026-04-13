首の手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックス（53）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）の生放送に10週ぶりに復帰し、入院生活で変わった食生活について語った。2月9日放送回を欠席し、電話で出演。首の緊急手術を受けて入院中だと明かしていた。10週ぶりの出演で、番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい」と祝福されると、「労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと。本当に