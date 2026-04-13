オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」を発売する。■大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」が新登場！＜商品概要＞発売日：2026年4月中旬予定商品：黒ミャクミャク ぬいぐるみ付チョコクランチ（\4,180 税込）内容量：