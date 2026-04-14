NHKの情報番組「あさイチ」（月〜金曜前8：15）が14日に放送され、前日13日の放送でダウン症の書家・金澤翔子が引退したと伝えた内容について誤りがあったとして訂正し、謝罪した。番組内では、新たな作品制作は終了しているものの、展覧会やイベントでの活動は継続していると説明された。【写真あり】当事者の金澤翔子が”誤報”を訂正番組冒頭、司会の鈴木奈穂子アナウンサーが「きのうお伝えしました特集のなかで誤りがあり