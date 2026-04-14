高須クリニックの高須克弥院長（81）が13日、Xを更新。自身の“癌の原因”が人間ドックにおけるたくさんの放射線被ばくだとし、人間ドック受診をやめたと報告した件について、改めて正確に真意をつづった。高須氏は6日の更新で、大手企業会長が昨年10月に投稿した、人間ドックに関するポストを引用。「僕は人間ドックをやめました。人間ドックでの『異常なし』は検査した項目に異常がないということにすぎません。人間ドックで長期