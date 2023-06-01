二度の震度7に襲われ災害関連死を含む275人が犠牲となった熊本地震から14日で10年を迎えます。10年前の4月14日、熊本地方を震源とする最大震度7の前震が発生。その28時間後には再び震度7の本震が熊本県内を襲いました。同じ地域で二度の震度7が起きたのは観測史上初めてのことでした。一連の地震で275人が犠牲となり、81.8％にあたる225人が避難生活での精神的ストレスや持病の悪化などによる災害関連死でした。また、ピーク時には