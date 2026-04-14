「戦争はしない」と約束して当選したトランプ大統領への支持が、急速に揺らいでいる。イラン攻撃など公約に反する政策が相次ぎ、熱烈な支持者だった牧場主や退役軍人までが離反し始めた。海外メディアは、共和党内には造反者も現れ、「陰のMAGA派」が静かに増えていると報じている――。写真＝Bonnie Cash／Pool／ABACA／共同通信イメージズ2025年7月4日、ワシントンD.C.のホワイトハウスで行われた式典で新たな税制・移民法案に署