京都府南丹市の山林で13日、子どもとみられる遺体が見つかったことを受け、行方不明の男子児童が通っている小学校はきょう、臨時休校となりました。 警察によりますと、きのう午後4時45分ごろ、南丹市園部町の山林で仰向けで倒れている遺体が見つかりました。死亡して「相当な期間が経っている」ということで、年齢や性別は分かっていませんが、小柄で子どもの可能性があるということです。 男子児童が通っていた小学校は、子ど