12日に行われた自民党大会で、陸上自衛官が制服を着用して国歌斉唱したことについて、小泉防衛大臣は14日の閣議後会見で「問題がない」との認識を示した。自衛隊法は、自衛隊員に対し「政治的行為をしてはならない」と規定している。小泉氏は「国家を歌唱することが政治的行為にあたるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識している」と述べた。小泉氏は「当該自衛官は、職務ではなく私人として関係者からの依頼