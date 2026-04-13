小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明となり3週間となる13日、捜索活動が続く京都府南丹市の山中から、子どもとみられる遺体が発見された。捜査関係者が明らかにした。警察は遺体の身元の確認を進めている。3月23日、安達さんは父親が運転する車で卒業式に参加するため小学校の敷地内に送り届けられ、その後忽然と姿を消したという。周辺の防犯カメラにはその姿は映っておらず、バスや電車を使った形跡もなく、目撃証言もなか