日本が核攻撃を受けた際に同盟国であるアメリカはどこまで日本を守ってくれるのか。不透明な状況下で、日本が取るべき選択肢の一つの議論として、「核保有」ではなく「核共有」がある。登録者数100万人を超える人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営するすあし社長に解説してもらう。 【画像】『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』 ※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経