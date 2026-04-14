奈良の薬師寺で、国宝に液体のようなものがかけられた痕跡があり、寺側が警察に届け出たことがわかりました。 警察によりますと、おととい12日午後4時頃、薬師寺の職員が大講堂に置いている国宝「仏足石」に、液体のようなものがかけられた痕跡を発見したということで、寺側は13日、警察に届け出たということです。