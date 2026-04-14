「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム？一部のドジャースファンにとっては、（自分の）名前を間違えられたようなもの」（Uniqlo Field at Dodger Stadium？ To some Dodgers fans, that's a case of mistaken identity）【もっと読む】“悪の帝国”ドジャースの驚愕すべき強さの秘密こんな皮肉めいた見出しの記事を書いたのは、米紙ニューヨーク・タイムズ傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」（サム・