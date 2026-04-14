ケガのため、入院していたタレントの小堺一機が13日、退院したことが分かった。14日、所属の浅井企画が公式サイトで発表した。サイトでは「平素より小堺一機を応援いただき、誠にありがとうございます。先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」と報告。「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です。今後とも小堺一機の応援をよろしく