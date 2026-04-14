ブルージェイズが13日（日本時間14日）、ホワイトソックスからレニン・ソーサ内野手（26）をトレードで獲得したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説した。交換要員はマイナーの外野手ジョーダン・リッチ（18）と、後日指名選手または金銭となる。今回のトレードには、村上宗隆と岡本和真という2人の日本人選手が影響している。ホワイトソックスではオフに村上が加入したことで一塁のレギュラーが埋