いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定にむけた、東京・小笠原村の南鳥島の文献調査について、きのう、小笠原村の渋谷村長は事実上の容認を表明した一方、「処分施設の建設は決まっていない」と強調しました。国は先月、小笠原村に対し、南鳥島の地質図などを調べる文献調査を申し入れています。小笠原村の渋谷正昭村長はきのう、事実上調査を容認する考えを示しました。小笠原村渋谷正昭 村長「私は国が実施を判断するので