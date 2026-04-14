それじゃ意味ない！！ レーシングドライバーがSNSで投稿した内容とは？先日、レーシングドライバーの山下健太氏が自身のSNSで「ウインカーの早めの点灯」について強い口調で呼びかけたことが大きな話題となりました。この投稿に対してはウインカーを出さない「ご当地ルール」の存在を指摘する声も上がっています。【画像】「えっ…！」これが「ウインカーに迷った」ときの判断方法です（27枚）4月8日、レーシングドライバー