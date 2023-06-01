【ワシントン共同】トランプ米大統領はホワイトハウスで記者団に、戦闘終結に向けた対イラン協議を巡り、13日朝にイラン側の「適切な人物」から電話があったとした上で「彼らは合意をまとめたいと望んでいる」と主張した。