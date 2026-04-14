4月13日、ファミリーレストランデニーズ』を運営する株式会社デニーズジャパンが公式サイトで、新コーポレートロゴを発表した。【写真】デニーズの新ロゴはただの「D」ではない！斬新なカラクリデニーズの新企業ロゴ「リリースによると、新ロゴは《伝統あるDenny'sロゴの「D」から生まれました》とのこと。Dをベースに、《「大小異なる丸」を加え、元気に手を振り、はじけるような笑顔を表現》したとし、《大人が子どもを優し