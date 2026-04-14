小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明となり3週間となる13日、捜索活動が続く京都府南丹市の山中から、子どもとみられる遺体が発見された。警察は遺体の身元の確認を進めているが、フジテレビの平松解説副委員長はフジテレビの番組で、「どこかで恐らく事件に巻き込まれて亡くなって、13日遺体が見つかった現場に放置されたのではないかなと思います」と話した。3月23日、安達さんは父親が運転する車で卒業式に参加するため小