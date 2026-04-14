新しい環境に入るとき、「周りの人とうまくやれるかな」と不安になることはありませんか。第一印象やちょっとした行動が、人間関係を左右することもあります。この心理テストでは、新しい環境で嫌われないために、あなたが意識するとよい行動を探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：焼き鮭定食、どれから食べますか？A：さけB：ご飯C：味噌汁D：おひたしあなたはどれを選びましたか？それでは結果をみてみましょう。【こ