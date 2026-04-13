グラビアアイドル・三橋くんが12日、自身のインスタグラムを更新。過去にコラボした人気マンガのコスプレ姿を披露した。 【写真】むっちむちにドッキドキ目が離せない薬剤師グラドル 三橋くんは「ヤンマガでコラボさせていただいた 『大きいムキムキ小さいむちむち』の3巻発売中ですっもちろん私も買ったよ!!」とアピール。文字通りの“むちむち”がこぼれる姿で「むちむち競泳水着がよきです(๑˃̵