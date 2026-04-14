東京・歌舞伎町の「トー横」エリアで一斉補導が行われました。又吉采音記者：少女とみられる3人が捜査員に連れられ交番に入っていきます。一斉補導（4月4日、11日）では、少年少女ら21人（13歳〜19歳）が深夜の徘徊や飲酒などで補導されました。「TikTokの動画に興味があった」「家にいたくなかった」などと話していて、警視庁は悩みを一人で抱え込まないよう呼びかけています。