プロ野球・ヤクルトは開幕から14戦で10勝と好発進。好調のチームを投手陣が支えています。ヤクルトは現在、14試合を終えて10勝4敗と貯金「6」を記録。4カードで勝ち越し、1位の阪神にわずか0.5ゲーム差で2位につけています。この好調を支えているのは投手陣。チーム防御率2.29は12球団トップで、特にリリーフ防御率1.59と、最下位に沈んだ昨季から開幕好スタートに大きく貢献しています。今季両リーグトップの6セーブをマークして