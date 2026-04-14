お笑いコンビ「共犯者」の洋平(本名・鈴木洋平)さんが、10日に急逝していたことが13日に分かった。26歳。所属していた松竹芸能が公式サイトに文書を掲載して発表した。 【写真】急逝したお笑いコンビ「共犯者」の洋平さん 公式サイトでは「弊社所属の共犯者 洋平(本名：鈴木洋平)が、2026年4月10日(金)、急逝いたしました」と知らせた。突然の訃報に「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止