元セクシー女優でタレントの蒼井そらが、14日までに自身のXを更新。“子どものいじめ問題”について、フォロワーと議論を重ね、自身の思いをつづった。【写真】カ、カオス…蒼井そらに“関係を”カミングアウトされた芸能人蒼井は、11日から放送されていたABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森』でかつて関係をもった芸能人として、山本裕典の名前を挙げ