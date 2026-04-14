アメリカのトランプ大統領は日本時間13日夜からイランの港湾に出入りする船舶に対し、ホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領：ある国が世界を脅迫・恐喝することを許すわけにはいかない。イランがまさにそうだ。イランは世界を脅迫している。トランプ大統領は記者団に対し、日本時間13日午後11時からアメリカ軍によるイランの港湾に出入りする船舶へのホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと