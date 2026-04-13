【しまむらの1,000円台パンツ】が40・50代におすすめ！「楽なのに美シルエット」だって♡ftn-fashion trend news-

パンツあるあるをしまむらの「ワッフルパンツ」が解決?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • しまむらの「ワッフルパンツ」を紹介しています♪
  • ほどよいワイドシルエットで脚のラインを拾いにくいそう
  • ウエストがゴム仕様で締め付けを感じにくく、快適に過ごせる一本です
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