お笑いコンビ「ナイツ土屋伸之（４７）が１３日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演し、入学した大学名を明かした。月曜アシスタントの松本明子が左足首を骨折し入院中のため、ピンチヒッターで登場した。土屋は１０日に自身のインスタグラムを更新し、美術大学に進学したと報告。２年間予備校に通い、受験で見事合格したという。この日は「初出しの情報。行ってる大学は高