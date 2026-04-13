◇米男子ゴルフツアーマスターズ最終日（2026年4月12日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算12アンダーで初日からの首位を守り、2年連続2度目の優勝を飾った。連覇達成はジャック・ニクラウス（65〜66年）、ニック・ファルド（89〜90年）、タイガー・ウッズ（01〜02年）に続く史上4人目の快