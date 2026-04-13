J２のRB大宮アルディージャは４月13日、代表取締役社長を務めていた原博実氏の退任を発表した。クラブの発表によると、今回の退任は原氏本人からの辞意を受けたもので、臨時株主総会での決議を経て正式に決定したという。クラブは、レッドブルサッカーの一員となってから、原氏がクラブの基盤安定や日本サッカー界での関係構築において非常に重要な役割を果たしたと評価。「同氏のプロフェッショナルな姿勢や言動、このプロ