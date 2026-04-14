テレビ東京で12日、『最強大食い王決定戦2026春』（後6：30）が放送され、亡くなった“レジェンド”が過去のVTRに登場した。【写真】最後の投稿…もえあずと寄り添い笑顔の魔女菅原初代さん番組では、今年の大会の模様とともに過去の激闘をVTRで放送。中には、2023年3月に59歳で亡くなった菅原初代さんの姿もあった。“魔女”の異名で親しまれた菅原さんの登場に、SNSでは「懐かしい」「一番好きだった」などのコメントが寄