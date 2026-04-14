京都・南丹市の山中で１３日、行方不明となっていた小学校６年の安達結希さん（１１）とみられる遺体が発見された。身元は特定されていないが、行方不明時に身に着けていた服装と似ているという。遺体が見つかったのは１３日午後４時４５分ごろ。場所は結希さんが通学する園部小学校から約２キロ南西の山中。京都府警によると、遺体は紺のフリース、ベージュの長ズボンを着用し、靴は履いていなかったという。あおむけの状態で