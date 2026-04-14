京都府南丹市の山林で子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では小学6年の男子児童の行方がわからなくなっていて、警察は身元の確認を急いでいます。南丹警察署前から中継です。行方不明となっている男子児童の捜索を行っている南丹警察署の前です。警察はきのう、行方が分からなくなっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の捜索中に警察官が学校から南西におよそ2キロ離れた山林で仰向けに倒れている子ども