中国大使館に侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男が、銃刀法違反の疑いで警視庁公安部に再逮捕されました。また、中国大使館をめぐっては、数年前にも不審者が侵入していたことが捜査関係者への取材でわかりました。警視庁が対策を進めています。銃刀法違反の疑いで公安部に再逮捕されたのは、陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）です。村田容疑者は先月24日、東京・港区にある中国大使館の敷地内で、ナップサックに入