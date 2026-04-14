韓国の李在明（イジェミョン）大統領＝3月4日/Jam Sta Rosa/Pool/Reuters（CNN）韓国の李在明（イジェミョン）大統領がSNSに投稿した動画をめぐってイスラエル政府が強く反発し、SNSで応酬を繰り広げている。李大統領が投稿したのは、イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸で、イスラエル兵が遺体を建物から突き落とす場面をとらえた2024年の動画だった。李大統領は10日、「これが事実かどうかを確認する必要がある