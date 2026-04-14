中東情勢の先行きが見通せない中、思わぬ形で注目を集めている国がある。北朝鮮だ。イランをめぐる軍事的緊張と不安定化が長期化すれば、結果として北朝鮮の「戦争商売」が活発化する可能性があるとの見方が、専門家の間で浮上している。米シンクタンクのスティムソン・センターが3月31日（現地時間）に開催したウェビナーでも、イラン戦争が北朝鮮にとって一定の「機会」になり得るとの指摘が出た。直接の当事者ではない北朝鮮に