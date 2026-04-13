3月23日、京都府南丹市立園部小学校に通う安達結希さんが行方不明になってから、丸3週間が経過した。“誘拐”疑惑について語る地元住民「3月29日、安達さん所有の黄色のランリュックが発見されて以降、有力な手がかりはありませんでしたが、4月12日、安達さんが履いていたとされる黒い靴が小学校から約6km離れた山道周辺で見つかりました」（全国紙社会部記者）ネット上では、安達さんの無事を願う声が溢れる一方で、《これ誘