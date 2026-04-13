今年も劇場版『名探偵コナン』がすさまじい勢いを見せている。4月10日に公開された劇場版29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開初日だけで観客動員73万9000人、興行収入11.3億円を記録。シリーズ史上最高のスタートとなった。 【画像】ビジュ最高女性を虜にする「松田・萩原」のイケメンタッグ なぜ劇場版『コナン』は、毎年のように輝かしい記録を打ち立てるのか。昨年、同じ作品を26回映画館で観た