厚生労働省の資料「喫茶店営業のみなさまへ」によると、年齢別1人1週間当たりに飲むコーヒーの杯数は、男女ともに「40歳～59歳」と「60歳以上」が多く、コーヒー消費の中心的な消費者層となっています。この結果は、タイトルのように中高齢の方をカフェや喫茶店でよく見かけるということの裏付けともいえるでしょう。 そこで本記事では、昨今のカフェ業界の動向や年金生活者の収入状況などに