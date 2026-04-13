イラン・テヘラン、ホルムズ海峡、カーグ島、バンダルアバス港【ワシントン、イスタンブール共同】米国とイランが戦闘終結に向けパキスタン首都イスラマバードで行った対面協議は12日、合意に至らず終了した。イランの核開発やホルムズ海峡を巡る対立を解消できなかった。トランプ米大統領は12日、海峡封鎖の作業開始を表明し、米中央軍はイランの港湾への出入りを13日午前10時（日本時間同午後11時）から全面阻止すると発表。海