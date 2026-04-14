今浪隆博氏が伝授…子どもの本音を引き出す“答えを限定しない問いかけ”少年野球の現場や家庭において、子どもとの会話が続かずに悩む指導者や保護者は少なくない。不用意な一言で、子どもが心を閉ざしてしまう場合もある。日本ハムやヤクルトでプレーし、現在はスポーツメンタルコーチとして活動する今浪隆博氏は、子どもの本音を引き出すには、まず大人が質問の仕方に注意を払うべきと指摘する。野球の試合を終えて帰宅した