ザンクト・パウリMF藤田譲瑠チマがイエローカードを受けたドイツ1部ザンクト・パウリは4月11日に行われたバイエルン・ミュンヘンに0-5と大敗した。後半7分に日本代表MF藤田譲瑠チマがバイエルンのフランス代表MFミカエル・オリーズを倒してイエローカードを受け、累積5枚目により現地時間18日に開催される次節ケルン戦は出場停止となった。この不用意なファウルにアレクサンダー・ブレッシン監督は「我々が目指すプレーとはかけ