Googleの未発表な次期フラッグシップスマホ「Pixel 11」シリーズと見られる8型番がIMEIデータベースに登録！写真は既存の10シリーズ携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてGoogleが展開する「Pixel」ブランドにおける未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）の8つの型番「GM45