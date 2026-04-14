NHKあさイチ」（月〜金曜前8・15）が14日に生放送され、13日の同番組で報じた内容について「誤りがあった」として謝罪した。番組冒頭、MCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」と恒例の“朝ドラ受け”をしたあと、NHKの鈴木奈穂子アナウンサーは「ここからですね」と話を切り替え、「昨日お伝えしました『障害のある人が大人になってから』の特集の中で、誤りがありました」と報告した。「金澤翔子さんが書家を引退とお伝えし