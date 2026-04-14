アメリカのトランプ大統領は13日、ローマ教皇レオ14世をイランの核兵器保有を容認していると主張し、「弱腰だ」などと批判したことについて謝罪する考えはないと述べました。トランプ大統領は12日にSNSでローマ教皇レオ14世について「イランの核兵器保有を容認する教皇は望まない」などと一方的に主張し、「弱腰だ」などと非難しました。これに対し、ロイター通信によりますと、イタリアのメローニ首相が13日、「容認できない」と