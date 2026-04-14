面接では取り繕っていても、意外なところで本性がバレることがある。投稿を寄せた大阪府の40代女性（サービス・販売・外食）が新卒採用の現場で見た、ひどい女子就活生のエピソードを明かした。20代のころ、とある建設会社で面接の手伝いをすることになった女性。某大学から2人の女子学生が訪れた際、受付を担当していた女性は、最初の時点で少し引っかかるところがあった。「受付での挨拶は上目遣いで軽く頭を下げる感じで、あま