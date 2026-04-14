ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は売りが強まっており１５９円台前半に下落。週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議では、バンス副大統領率いる米代表団とイラン側の間で合意には至らなかった。見通しは一段と不透明になっている。 前半は原油高・株安の動きの中、ドル円は買いが優勢となり、１５９円台後半に上昇。ドル高というよりも円安がドル円を押し上げていた。ただ、１６０円にはなお慎重な中、