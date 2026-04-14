お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が14日、Xを更新。京都府南丹市で子どもとみられる身元不明の遺体が見つかった件をめぐり、報道のあり方などについて私見をつづった。南丹市では3月23日から市立園部小の安達結希さん（11）の行方が分からなくなっており、捜索が続いていた。今月13日午後4時45分ごろ、南丹市の山林であおむけになって倒れている遺体が、行方不明になっている安達さんの通う私立園部小から南西約2キロの地点で見