米マット最高峰で初のキューバ人女子王者が誕生。強さと美しさを兼ね備えた新女王の挑発的なポーズと戴冠を祝う大胆衣装が話題となっている。【映像】キューバ人美女の“国旗モチーフ”ド派手衣装WWEの育成ブランド「NXT」公式アカウントが8日、X（旧ツイッター）を更新。新王者ローラ・ヴァイスがベルトと共に記念写真を撮影する模様を公開した。日本時間8日に放送されたNXTの特番にて、ローラ・ヴァイスは激闘の末に悲願の