俳優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。中学の同級生が登場し、綾瀬の当時の入浴の仕方を明かした。【動画】カワイイ！入浴法まで明かされた中学時代の綾瀬はるか番組では「私のこと覚えてますか」と題したクイズを出題。その中で綾瀬と同じバスケ部に所属していた中学の同級生が登場した。綾瀬と26年ぶりに再会したという同級生によると、2人は当時